Giornata del Cuore Le visite gratuite

(Di sabato 28 settembre 2024) Tra gli oltre 150 ospedali con il Bollino rosa che hanno aderito all’(H)open week dedicato alle malattie cardiovascolari c’è anche l’Aoup. L’iniziativa, partita il 26 settembre e in corso fino al 2 ottobre, è stata organizzata da Fondazione Onda Ets in occasione della "mondiale del", che si celebra domani, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce, rendendo fruibili anche prestazioni che in molti casi sono gravate da lunghe liste di attesa. Nello specifico, l’open week si caratterizza per un focus particolare su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.