Consipe agente della Penitenziaria aggredito a Benevento

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora un’aggressione ai danni di un poliziotto penitenziario nel carcere di. Questa mattina un detenuto napoletano 30enne, con problemi psichiatrici, dopo la battitura delle inferriate, hail poliziotto addetto di turno. L’intervento repentino di altri poliziotti penitenziari intervenuti sul posto ha evitato il peggio, l’è stato refertato presso il pronto soccorso del carcere e non ha fortunatamente subito lesioni. Per il vicepresidente CON.SI.PE Luigi Castaldo “i reclusi psichiatrici sono di difficile gestione e mettono in discussione l’ordine e la sicurezza nelle sezioni detentive, nonché l’incolumità del personale di Poliziae degli stessi reclusi”. Per il delegato nazionale CON.SI.