Affari Tuoi si deve fermare Stefano De Martino così è stato deciso dalla Rai | il motivo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) Brutte notizie per il pubblico diDefermatoRai per una ragione importante, con la comunicazione che è ormai ufficiale. Il conduttore ha preso atto della situazione e ha accettato senza polemiche questa scelta dei vertici della tv pubblica. Dunque,non sarà trasmesso regolarmente nella serata del 28 settembre.Denon apparirà su Rai1 nel pre-serata e c’è una spiegazione ben precisa su questa decisione. Possiamo comunque anticiparvi che non ci sono provvedimenti negativi nei riguardi del successore di Amadeus. Leggi anche: “Avete notato le vincite in puntata?”.