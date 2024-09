Si mette male Alfonso Signorini cosa è successo dopo aver salutato il pubblico del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024), ilè praticamente appena iniziato ma le brutte notizie non si fanno attendere. Tornato al timone del reality di Canale 5 che a quanto apre farà compagnia alfino a prima, quest’anno il conduttore è affiancato da Cesara Buonamici e dalla vincitrice morale della scorsa edizione, ossia Beatrice Luzzi. Il cast è variegato, ci sono volti noti ma anche sconosciuti nella casa che ha cambiato location in questa 18esima stagione e le dinamiche sono già iniziate. Ci sono stati primi baci, prime lite, confessioni, con alcuni concorrenti che ad avviso di molti stanno giàndo in atto già le prime strategie. Leggi anche: “Allora hai mentito”., Clayton Norcross smascherato in direttatrema: la brutta notizia sul GF Quello che invece proprio non sembra andare è l’audience.