La Germania si è smarrita e il no di Berlino a Unicredit lo dimostra Il commento di Bagella

(Di venerdì 27 settembre 2024) La contrarietà del governo tedesco all’ingresso dinel capitale della Commerzbank, e, ancora di più, il suo no alla proposta Draghi di fare debito comune, evidenzia quanto sia cambiata la politica europeista del partito di Helmut Schmidt. Così si esprimeva Schmidt al congresso del suo partito, l’Spd, nel dicembre del 2011: “che oggi la gran parte d’Europa goda della pace e dei diritti umani, non avremmo potuto prevederlo né nel 1918, né nel 1933, né nel 1945. Facciamo perciò in modo di lavorare e di lottare perché l’Unione europea, esempio storico unico, si tragga fuori dalle sue attuali debolezze e proceda nel suo cammino con consapevolezza di sé!” Il no di Scholz all’operazionesembra riportare molto indietro, rispetto ad allora, l’orologio della politica tedesca sull’integrazione europea.