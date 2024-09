Juve Stabia-Pisa | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 settembre 2024) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Trasferta insidiosa per i toscani capolisti che dovranno vedersela con un avversario in grande difficoltà dopo l’esordio sorprendente.si giocherà domenica 29 settembre alle ore 15 presso lo stadio Menti.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo inizio lanciato, con due vittorie in tre partite, i campani hanno iniziato man mano a calare ed ora vivono un momento delicato. Nelle ultime tre uscite la squadra di Pagliuca ha ottenuto un solo punto, ed ora la classifica inizia a preoccupare con la zona playout che aleggia come un’ombra. I nerazzurri, specie dopo aver ottenuto altri due punti a tavolino contro il Cittadella, comandano saldamente la classifica con quattro punti di vantaggio sullo Spezia secondo.