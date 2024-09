Coppa Italia Monza-Brescia 3-1 | brianzoli agli ottavi sul velluto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – Ilsi prende il derby lombardo battendo 3-1 ilall’U-Power Stadium e l’accessodi finale di, che disputerà in casa del Bologna. Alla formazione di mister Alessandro Nesta è bastato un tempo per archiviare la pratica: partito schiacciando subito sul pedale dell’acceleratore, il– dopo aver colpito una traversa al 4’ con Caldirola – ha sbloccato il risultato al 5’ grazie a Kyriakopoulos che, dopo aver raccolto il cambio di fronte di uno scatenato Martins, ha insaccato il pallone con un diagonale mancino. L’esterno greco, non pago, ha poi vestito i panni dell’assist man 7’ più tardi, al 12’, quando con un traversone dalla trequarti ha servito a Caprari il pallone per l’incornata valsa il 2-0.