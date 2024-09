Cancellato il doppio appuntamento del GF | da quando cosa lo sostituirà e motivi

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Brutte notizie in arrivo per i fan del Grande Fratello. Il reality show si accinge a perdere ilsettimanale. A partire dal prossimo mese, infatti, ci sarà una significativa variazione nei palinsesti, in quanto il programma andrà in onda solamente il lunedì sera, perdendo la diretta del giovedì. Dietro questa scelta di Mediaset pare ci sia una motivazione ben precisa. Dae perché il Grande Fratello perde ilsettimanale Dal mese di ottobre il Grande Fratello perde ilsettimanale. Il programma tornerà ad andare in onda solamente il lunedì sera, come un po’ di anni fa. Questo è quanto emerso dai listini di Publitalia, in cui non appare più al giovedì sera la trasmissione condotta da Alfonso Signorini.