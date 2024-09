Affari Tuoi Max Giusti su budget e concorrenti | Ho visto dirigenti Rai piangere

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 26 settembre 2024) Apri un pacco, perdi 20000 euro, ne apri un altro e ne perdi 50000. Ma se quello che ti rimane è quello da 100000 euro? Allora la tua strategia ha premiato la tua fortuna. Impossibile non rimanere affascinati dal gioco di. Un gioco televisivo in cui la buona deiva a braccetto con la loro capacità di resistere alle scelte del “Dottore” (che proponeal ribasso) o, in alternativa, con la loro voglia di portare a casa qualcosa, cedendo alle lusinghe dello stesso. Sono tante però le domande circa il programma Rai che sono a lungo rimaste irrisolte. A far luce su alcuni aspetti gustosi del programma ora condotto da Stefano De Martino è stato Max, ex conduttore amatissimo didal 2008 al 2013, in un’intervista nel podcast Tintoria di Daniele Tinti e Stefano Rapone. Max: “Ildi” In aggiornamento