Udinese-Salernitana Martusciello | Peccato per il risultato ma la squadra sta rispondendo bene

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Le partite si possono anche perdere, dispiace sempre quando succede, anche se contro unadi categoria superiore. Molti ragazzi sono arrivati da poco e abbiamo ancora qualcosa da aggiustare ma lasta”. Lo ha detto Giovannidopo la sconfitta a Udine per 3-1. “Dispiace per il, però sono contento per la prestazione – aggiunge – Fin quando i ragazzi danno il 100%, io sono soddisfatto. Le cose da migliorare? Ci prendiamo troppe pause durante la partita, certe distrazioni vanno evitate e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Non è questione di stanchezza, dobbiamo essere più attenti”. Nel finale l’occasione per riaprire il match è svanita con il penalty fallito da Torregrossa: “Dispiace ma solo chi ha il coraggio di calciare poi può sbagliare. Sono convinto che in questa stagione ci darà una grossissima mano.