Lazio Baroni | L’Europa League è un obiettivo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Doppio debutto questa sera. Sarà la prima dellain Europama soprattutto la prima gara europea della carriera di Marco. Il mister biancoceleste, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Dinamo Kiev, ha raccontato le sue emozioni: “L’importante è esserci con la. Questa è una competizione meravigliosa: dovremo essere all’altezza. Abbiamo avuto poco tempo, ma abbiamo preparato bene la partita. Servirà una prestazione di livello per questa competizione che per noi è bellissima”. Ha aggiunto: “Questa è una squadra che deve crescere prestazione dopo prestazione. Non possiamo sbagliare una partita in campo europeo contro una squadra di livello. Abbiamo qualche piccola defezione e io credo molto nella squadra. Si parte da un minimo di 47 partite in stagione e non si può contare solo su 15-16 giocatori.