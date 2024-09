Jesi ferve l' attività in teatro per la nuova produzione de La Vestale di Spontini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024)(Ancona), 25 settembre 2024 -La riunione di compagnia, le prime prove musicali e di regia segnano l’inizio di unamentre in palcoscenico ci si prepara al montaggio delle scene e in sartoria prendono forma costumi e accessori. Hanno preso il via ale prove de “La”, il capolavoro di Gaspare(1807) che inaugurerà la 57esima Stagione Lirica delPergolesi. Lunedì Lucia Chiatti, direttore generale della Fondazione Pergolesiha portato l’augurio di buon lavoro alla compagnia che si è riunita per la prima volta. Sarà l’inizio di un intenso calendario di prove, mentre da mesi sono già impegnate le maestranze della Sartoria e del Laboratorio Scenografico della Fondazione per la realizzazione dei costumi e delle scene. andrà in scena il 18 ottobre ore 20.30 e il 20 ottobre alle 16 con anteprima giovani il 16 ottobre alle 16.