Firenze convegno sulle malattie rare del Centro Studi del Lionismo e Voa Voa

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 - “: sosteniamo la ricerca e la diagnosi precoce. Lo Screening neonatale per la MLD: un’eccellenza toscana”. Questo il titolo deldipromosso daldelin collaborazione con l’Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps. Si terrà sabato 12 ottobre ore 9,15 in Aula Magna del Meyer Health Campus, Via Cosimo Il Vecchio 26,. Unaperto al pubblico gratuitamente per approfondire il tema dell’importanza dello Screening Neonatale, con un focus speciale sul Progetto Pilota Toscano per la Leucodistrofia Metacromatica (MLD), finanziato dall’Associazione Voa Voa! Amici di Sofia Aps e dalla Fondazione Meyer. Questa la preziosa occasione di sensibilizzazione e informazione offerta alla cittadinanza ed alla comunità scientifica stessa da parte delLionistici.