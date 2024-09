Caso Pierina il consolato del Senegal in Italia per chiarire la situazione di Louis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Rimini, 25 settembre 2024 – Una missione 'diplomatica' perDassilva, il 34enneese in carcere a Rimini dal 16 luglio scorso con l’accusa di aver uccisoPaganelli la sera del 3 ottobre 2023. Anche ildeldi Milano accende i riflettori sul delitto di via Del Ciclamino. Un funzionario consolare, accompagnato da una interprete, è arrivato oggi in visita a Rimini perladel proprio connazionale, principale indagato nell’inchiesta della squadra mobile. La prima tappa è stata al carcere 'Vasetti', dove il rappresentante delsi è intrattenuto per circa un'ora e mezzo in un colloquio con Dassilva.