Si tuffa nel fiume con il vestito da sposa ma l’abito è troppo pesante e annega | Maria muore a 31 anni

(Di martedì 24 settembre 2024) Una morte tragica e assurda, causata da una challenge molto diffusa sui social: il “Trash the Dress”. La vittima èPantazopoulos, donna di 31, che è affogata nelDorwin a Montreal, in Canada, trascinata giù dal suo stesso abito da. “Non ce la faccio più” – queste sarebbero state le ultime parole della 31enne prima di sparire per sempre nelle acque del. Trascinata giù condaCome riferito dai media localisi erata a giugno e, a distanza di qualche mese, aveva deciso di partecipare ad una challenge sui social chiamata “Trash di Dress”, che consiste nel distruggere o comunque rovinare ildacome segno beneaugurante. Per l’occasioneaveva deciso di immergersi nele di farsi fotografare con il suo abito da, senza però considerare il suo peso.