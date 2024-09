La parola coraggio scritta in tutte le lingue del mondo | così Fonseca ha tappezzato lo spogliatoio prima di Inter-Milan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) È stata la vittoria (e la rivincita) di Paulo. Contro l’– nel derby vinto 2-1 -, l’allenatore portoghese ha cambiato glipreti, il modulo ed è riuscito a entrare nella testa dei giocatoriancora di scendere in campo.: una sempliceinledel– che halodei rossoneri. Oltre il lato tecnico, anche sul piano mentalenon ha sbagliato niente.si è trasformato in “Courage” (inglese e francese), “Coragem” (in portoghese), “Coraje” (in spagnolo), “Mut” (in tedesco), “????????” (in serbo) e “Dapperheid” in (olandese), a seconda della lingua madre di ogni calciatore.