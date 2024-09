Il sedano oltre a essere molto apprezzato nelle diete è un alimento che ha tantissime proprietà benefiche Scopriamole insieme

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 24 settembre 2024) Quali sono le virtù dele come inserirlo nella propria dieta? La nutrizionista Elisabetta Macorsini ci spiega le. Ilè un amico dell’intestino. Contiene molecole di fenolo e inositolo che migliorano la capacità digestiva e riducono la presenza di gas. Le tante fibre in esso presenti danno un senso di sazietà e riducono colesterolo e trigliceridi nel sangue. Leggi anche ›: quali sono le suenutrizionali e come inserirlo nella dieta È consigliato per chi soffre di ipertensione, grazie al contenuto di fitonutrienti che interagiscono con alcuni ormoni che regolano la pressione sanguigna. Viene considerato un potente antinfiammatorio per l’elevata presenza di vitamina A.