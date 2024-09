F1 nuovo addio in casa Red Bull | Courtenay si sposta in McLaren

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Will, responsabile della strategia di gara della Red, lascia la squadra di Milton Keynes dopo 14 anni, per unirsi allanel ruolo di direttore sportivo. E' il terzo membro del management di Reda direal team nel corso degli ultimi cinque mesi, dopo Adrian Newey e Jonathan Wheatley. "L'esperienza, la professionalità e la passione di Will per gli sport motoristici lo rendono il candidato ideale per dirigere la nostra funzione sportiva" ha dichiarato il team principal della, Andrea Stella.riferirà al race director Randeep Singh, con l'obiettivo di "aiutare a far crescere le operazioni sportive del team", ha affermato la squadra di Woking in una nota ufficiale.