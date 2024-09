Vi spiego perché la Chiesa Ortodossa obbedisce al Cremlino da sempre

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 23 settembre 2024) Professoressa, la fine della Guerra Fredda ha riportato alla luce un discorso centrato sulle identità religiose, ritenuto per gran parte del Novecento obsoleto e ormai superato.?Questa nuova era di confronto geopolitico è caratterizzata da quel che Gilles Kepel ha definito la «revanche de Dieu» e, pochi anni più tardi, Francois Thual ha raffigurato come la riemersione del represso. Ci troviamo oggi in una stagione in cui la religione sta trovando un nuovo spazio nella sfera politica quale mitomotore mobilitante?«La dinamica analizzata da Kepel nel 1994 era quella di un rafforzamento dei movimenti religiosi radicalizzati, quale il fondamentalismo islamico oppure un cristianesimo integralista. Vale ricordare che nello stesso anno fu pubblicato un altro grande classico della sociologia della religione: “Public religions in the modern world” di José Casanova.