Parigi 2024 Mattarella al Quirinale | I Giochi hanno risaltato l’eccellente stato di salute dello sport italiano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo le parole di Giovanni Malagò e Luca Pancalli, presso il Palazzo delha preso il microfono il Presidente della Repubblica, Sergionella cerimonia per i medagliati e i quarti posti deiOlimpici e Paralimpici: “I primi complimenti sono per aver fatto meglio di Tokyo. Era difficile per il livello già raggiunto allora e per le Paralimpiadi lo era ulteriormente considerata la crescita di partecipazione da ogni parte del mondo. Nell’Olimpiade colpisce che l’Italia abbia raccolto ogni giorno medaglie per così tanti giorni consecutivi, una cosa inimmaginabile nella prassi dei. Il fatto di essere l’unico Paese a riuscirci è davvero motivo di soddisfazione. Dei successi ac’eraun segno premonitore di carattereivo, ma anche di altro genere. Come noto nel nostro Paese si dice che la pioggia porti fortuna.