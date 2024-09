I Friedkin scommettono sulla Premier League | scatta l’allarme fra i tifosi della Roma

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Adesso fra iserpeggiano ansia, panico. Perché dopo il contestatissimo esonero di Daniele De Rossi, icompiono un’altra mossa che fare. Perché il presidente, Dani, ha acquistato l’Everton, società storica, che attualmente naviga in cattive acque, visto che si trova al penultimo posto del principale campionato di calcio inglese. E la situazione economica non è meno deprimente di quella agonistica, visto che la società è gravata da numerosi debiti. “Siamo felici e orgogliosi di diventare i nuovi proprietari di questo iconico club: faremo di tutto per assicurargli stabilità e futuro, a partire dal completamento del nuovo stadio”, ha ufficializzato la nuova proprietà con un comunicato.