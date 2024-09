Giulia Cecchettin Il padre Gino | È dura Cinque associazioni contro la violenza chiedono la costituzione di parte civile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) “È, molto”.ha atteso con pazienza l’inizio del processo per la morte della figlia, assassinata da Filippo Turetta nemmeno un anno fa nel Veneziano. “I miei figli Elena e Davide non ci sono, sono andati a scuola”. All’esterno dell’aula, al piano terra del palazzo di giustizia di Venezia, sede di un procedimento per omicidio volontario premeditato, è una bolgia di giornalisti. Dentro ci sono solo giudici, avvocati e poco pubblico. Le riprese sono garantite dalla Rai. Il processo Turetta è già un evento mediatico, rappresentazione di quanto questa vicenda abbia colpito l’opinione pubblica, trasformandonel simbolo delle vittime delle violenze di genere. Ed è questo il crinale impervio su cui devono incamminarsi i giudici e i legali.