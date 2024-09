Dukes Basket è vittoria nell' esordio stagionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – La prima gara ufficiale della, impegnata nel primo turno della Coppa Toscana contro Cus Pisa, comincia con grosse difficoltà offensive. Gli ospiti girano bene la palla sul perimetro, trovando buoni tiri da tre, e dominano anche la lotta a rimbalzo, mentre dall’altra parte la Romolini Immobiliare non riesce mai a trovare la via del canestro. I primi punti stagionali di Sansepolcro li segna Bassetti, quando sono trascorsi però già sette minuti dall’inizio della partita. Da questo momento in poi anche l’attacco dellacomincia a ingranare, ma il primo quarto si chiude comunque con Pisa avanti 21-10. Nel secondo periodo la musica sembra non cambiare. Nonostante i buoni ingressi dalla panchina di Beccafichi, Torrioli e Della Mora, il vantaggio degli ospiti continua a crescere.