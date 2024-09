Roma-Udinese Juric in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Alle 15:00 di oggi, sabato 21 settembre, il nuovo allenatore della, Ivaninterverrà inper presentare la partita casalinga contro l’, in programma alle 18:00 di domenica. Tanti i temi d’attualità a Trigoria. Il primo è legato al calcio cheintende proporre in giallorosso. Si va verso un 3-4-2-1, ma è da sciogliere il dubbio legato all’utilizzo di Paulo Dybala. Cerca posto Matias Soulè, così come Artem Dovbyk, cheavrebbe voluto allenare qualche anno fa a Torino. Lorenzo Pellegrini non è in ottime condizioni, ma si candida per una maglia. Da valutare anche Enzo Le Fee, al rientro dopo un infortunio, mentre Manu Kone sembra essere l’unico a centrocampo sicuro del posto.