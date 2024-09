La Milano Fashion Week 2024 regala ai capelli corti volume e vitalità

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sarà una nuova primavera di, particolarmente esuberanti. Le tendenzeche sfilano sulle passerelle della, mostrano una varietà di hairlook di dimensioni che non arrivano a toccare le spalle. La maggior parte, è dotata di grandeed estensione. Il, dalle chiome medie e lunghe, raggiunge quelle più corte. In un tripudio di acconciature che decorano, come acconciature le teste delle modelle. Tendenzescalati e voluminosi Sarà che idelle donne italiane sono voluminosi e vitali di natura. Saranno i 90 anni di Sophia Loren e quel carré all’italiana, tipico degli Anni 50 e 60, e della Dolce Vita, che ha dominato le ultime tendenze