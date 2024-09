La Campagna Metti la Psoriasi fuori gioco fa tappa a Roma in Piazza San Lorenzo in Lucina Gli esperti rispondono alle domande del pubblico

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 20 settembre 2024) Laè una malattia infiammatoria, cronica, non contagiosa della pelle, che in Italia colpisce circa 2 milioni di persone. Ha la stessa incidenza nei due sessi e può insorgere a qualsiasi età. In particolare ane soffrono oltre 70.000 persone. Molte di loro, però, non sono in terapia perché ne trascurano o sottostimano i segni. Per informare e sensibilizzare la popolazione su questa patologia arriva nella Capitale la secondadi “la”. L’appuntamento è per sabato 21 settembre d10.0013.00 inSanin