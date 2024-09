Sangiuliano denuncia Boccia alla Procura di Roma

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Nell’atto che metteremo a disposizione dei pm forniremo una ricostruzione cronologica e dettagliata di questa vicenda che è e resta privatissima”, così Silverio Sica, l’avvocato di Gennaro. Detto, fatto: Maria Rosariaè statata. Il legale dell’ex ministro della Cultura ha presentato l’incartamentodi. E’ la reazione concreta a quel che ha dichiarato la donna, provocando le dimissioni del giornalista e saggista. Secondo l’avvocato Silverio Sica fin dal primo post su Instagram del 26 agosto, in cuirendeva nota la sua nomina a consigliera per i grandi eventi del Mic, la donna avrebbe agito in modo illecito contro, che quella nomina non aveva controfimato, revocandola.