Così il governo ha posto le basi per l’affermazione della marittimità italiana Scrive Caffio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il ruoloblue economy nello sviluppo del Paese, la programmazione di impianti eolici offshore, le istanze dello shipping per una semplificazione amministrativa che favorisca il trasporto via mare, l’attenzione per gli aspetti strategici e produttividimensione subacquea, la presenza navale nell’Indo-Pacifico sono tutti aspetti che indicano come i tempi siano ormai maturi per rafforzare l’azione di indirizzo e coordinamento del ministero delle Politiche del mare. Sfidando una inveterata tendenza alla frammentazione burocratica, ilin carica haleperaccentrando presso la presidenza del Consiglio dei ministri la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare. Secondo l’art. 12 del D.L.