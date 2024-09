Bologna rimpianti dopo un punto storico Lo Shakhtar ringrazia Riznyk e si salva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Centotre minuti di partita non sono bastati per liberare un urlo che la città serrava tra i denti da sessant’anni lunghissimi anni. Il ritorno delin Champions League è impregnato di acqua, ma un po’ arido di emozioni. Finisce zero a zero al debutto contro loDonetsk, e alla fine ibattono la soddisfazione sulla bilancia dell’umore, perché l’impressione netta è che a Orsolini e compagnia debuttante sarebbe bastato davvero poco per stappare lo champagne della festa. Invece, ci si accontenta di un brindisino al ritorno nell’altà nobilità. Due, in particolare, i pensieri che avranno agitato il sonno di Vincenzo Italiano: i palloni che Castro in chiusura di primo tempo e Fabbian in apertura di ripresa vedono infrangersi sul muro di Dmytro