Alluvioni Figliuolo sotto accusa risponde così Ed è polemica

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il generale Francesco, commissario straordinario per l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna, ha replicato alle accuse di inefficienza nella gestione dei fondi e degli interventi che gli sono state mosse. Durante un incontro al Centro Operativo del Comando di vertice Interforze, halineato che la Difesa e la Protezione Civile hanno eseguito 6.000 interventi, destinando già 1,6 miliardi di euro agli enti locali, con un ulteriore miliardo previsto per la fine di settembre. In totale, i fondi per la ricostruzione ammontano a 2,7 miliardi. Il nodo delle opere strategiche e i fondi non spesiha evidenziato che tutte le operazioni sono state pianificate in concerto con Regione e Comuni,. Gli interventi si sono concentrati su riparazioni di infrastrutture, strade, ponti e argini.