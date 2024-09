Allergie e intolleranze alimentari nei bambini | quali sono i rischi a scuola e cosa fare per evitare le contaminazioni Il parere dell’esperto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Se in questi giorni la maggior parte dei piccoli alunni inizia a prendere confidenza con i primi impegni e i compiti da, altri stanno fronteggiando con i genitori un’altra sfida: gestire un’allergia o intolleranza alimentare con il menù della mensa scolastica. Si tratta di una popolazione diin aumento, come riferisce il recente studio EPIFA (Epidemiology of Paediatric Italian Food Allergy), promosso dalla Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica (Sigenp). I risultati hanno rivelato una crescita del 34,4% dellein età pediatrica. Gli allergeni più frequenti? Latte vaccino, uova e frutta a guscio. Inoltre, un bambino su 4, tra quelli che hanno sviluppato allergia alimentare, ha vissuto episodi di shock anafilattico.