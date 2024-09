Si é spentoTotó Schillaci il cordoglio del Benevento Calcio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è spento questa mattina a 59 anni, l’ex attaccante di Messina, Juventus e Inter Salvatore ‘Totò’. Il suo nome resterà per sempre legato ai Mondiali del 1990 disputati in Italia, quelli delle “notti magiche” che consegnarono il nome dialla ribalta planetaria. L’attaccante siciliano in quella edizione realizzó sei reti risultando il capocannoniere della manifestazione, poi chiusa con la conquista del terzo posto per l’Italia. Anche ilha espresso il suocon un comunicato: “Ilesprime profondoper la scomparsa di Salvatore “Toto”, indimenticabile bomber di Italia ’90. Il Club giallorosso si unisce al dolore del mondo dele dei suoi cari“. L'articolo Si é, ildelproviene da Anteprima24.it.