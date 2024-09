Sedia lanciata contro due medici che si rifiutano di effettuare una visita domiciliare VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sta diventando quasi una moda, una sorta di aggiornamento da fare ormai quotidianamente. Stiamo parlando delle aggressioni a personale medico, tristemente all’ordine del giorno, che rappresentano un fenomeno che non può certo essere accettato come normalità . Dopo l’accoltellamento di un medico a Bolzano da parte di un ex paziente, c’è da registrare un’altra vergognosa aggressione che si è consumata questa volta alla guarda medica di Melito, in provincia di Napoli. L’aggressione choc con laDa quanto emerso finora due sanitari, un 31enne e una 38enne, sono stati aggrediti selvaggiamente da un gruppo di 5 persone: 3 donne e 2 uomini. Il motivo? I sanitari si sarebbero rifiutati diunaad un parente del gruppo.