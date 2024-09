La straordinaria storia di Mosab Hassan Yousef l’ex Hamas che ha aiutato Israele

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è un nome che non dice molto al grande pubblico, ma la sua. Nato a Ramallah nel 1978, è il figlio diYusuf, uno sceicco tra i fondatori di. Da ragazzino è uno dei tanti che viene arrestato durante la Prima Intifada e farà, come i suoi coetanei, molte volte avanti e indietro dal carcere.punta molto su di lui, è il primogenito, dotato di intelligenza politica e capacità operative, viene portato al cospetto di Ahmed Yassin e degli altri capi dell’organizzazione che investono molto sulla sua giovane leadership. Il percorso interiore dituttavia inizia a entrare in rotta di collisione con le idee del padre e dell’organizzazione a diciott’anni, quando viene arrestato per essere stato intercettato al telefono prima di un passaggio di armi.