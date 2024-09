Il Milan è una raccolta di scarti del Chelsea | il Telegraph va giù duro sui rossoneri e sul caro biglietti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ilè unadidel: ilva giùsuie sulIlcommenta l’avvio di questa nuova Champions League. Di sicuro la partita di cartello di questa prima giornata era-Liverpool a San Siro. Una partita che ha evocato dolci ricordi come la finale di Atene nel 2007. Anche quelli brutti (per i) come la finale di Istanbul del 2005. Ieri sera invece, scrive il, una noia mortale. È la colpa è tutta della Uefa. Champions, ilnon era all’altezza del Liverpool Scrive il, prima sulla partita: Questoindebolito è mal equipaggiato per eguagliare la grandiosità della sua storia.