Codacons niente ferie per 27 milioni italiani pesa caro-prezzi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il 45% degli, circa 27di cittadini, non si è concesso tra giugno e settembre una vacanza, e per la metà di questi il ??nel settore turistico è la causa di rinuncia alle partenze. Lo afferma il, commentando i dati di Demoskopika sull’inflazione turistica. Nel 2019 la percentuale di chi rinunciava alle vacanze estive si attestava al 39%, oggi raggiunge il 45% – analizza il– Questo significa che rispetto al periodo pre-Covid è aumentato di 3,6il numero diche non si concedono una villeggiatura. Alla base di tale trend negativo ilche ha colpito il comparto turistico, confermato oggi anche dalla ricerca di Demoskopika: non a caso più di un cittadino su due, il 55% di chi non parte, motiva tale decisione con l’impossibilità di affrontare le spese legate ad una vacanza.