?? Venezia-Genoa il Pronostico | info match consigli e probabili formazioni

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Al Penzo disi affrontano due squadre con lo stesso obiettivo: la salvezza. Il, tornato in Serie A dopo la vittoria ai playoff, è ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Il, forte della permanenza conquistata l’anno scorso, cerca continuità. Scopri i pronostici, lee i dettagli di questa sfida che si preannuncia fondamentale per entrambe!– Sabato 21 settembre 2024 (Ore 15:00) Ilsi prepara a questa nuova avventura in Serie A con l’obiettivo di garantirsi una salvezza tranquilla, ma l’inizio non è stato facile. Dopo aver conquistato la promozione ai playoff con una vittoria per 1-0 sulla Cremonese, i lagunari hanno cambiato allenatore, affidandosi a Eusebio Di Francesco. L’inizio di stagione, però, non è stato brillante: un solo punto in quattro giornate, con l’ultima sconfitta pesante per 4-0 contro il Milan.