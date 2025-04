Udine20.it - A Sacile le celebrazioni della Patrie dal Friul

Si sono concluse, nel Comune più occidentale deli,, le48^ edizioneFieste dedal Friûl con cui si sono ricordati i 948 anni dalla costituzione dello Stato patriarcaleano, fondato il 3 aprile 1077. La città-porta deli rappresenta una scelta particolarmente simbolica in quanto, nel 1366, il patriarca Marquardo di Randeck la scelse per promulgare le Constitutiones Patriae Fori Iulii.Organizzata quest’anno da Comune di, Regione Autonomai-Venezia Giulia e Agenzia regionale per la linguaana – ARLeF, in collaborazione con l’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, la Fieste dedal Friûl è cominciata, in piazza Sant’Odorico, con il tradizionale alzabandieraBandiera deli. Presenti, come di consueto, tantissime autorità, insieme ai sindaci e ai rappresentanti dei comuni del territorioano.