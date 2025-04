Cade dal monopattino il 24enne Charles Yeboah Baffou muore in ospedale a Cassino | Sbagliata la tac Il ministero della Salute pronto ad inviare gli ispettori

Charles Yeboah Baffou , lo studente universitario originario del Ghana morto in seguito a una caduta dal monopattino dopo essere stato dimesso dal pronto Soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino , il ministero della Salute ha attivato - a quanto appreso - la procedura della richiesta di relazione alla Regione Lazio per l’invio degli ispettori ministeriali . Sul caso, a seguito. Feedpress.me - Cade dal monopattino, il 24enne Charles Yeboah Baffou muore in ospedale a Cassino: "Sbagliata la tac". Il ministero della Salute pronto ad inviare gli ispettori Leggi su Feedpress.me Sul caso di, lo studente universitario originario del Ghana morto in seguito a una caduta daldopo essere stato dimesso dalSoccorso dell’Santa Scolastica di, ilha attivato - a quanto appreso - la procedurarichiesta di relazione alla Regione Lazio per l’invio degliministeriali . Sul caso, a seguito.

Cade in monopattino, l’ospedale lo dimette: Charles Baffou muore a 24 anni - Visitato e dimesso dopo una caduta in monopattino, 24enne muore in pronto soccorso. Ora si indaga sulla gestione del caso all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. (notizie.it)

Cassino, cade dal monopattino e si spappola milza e reni Dimesso dai medici muore a 24 anni - La vittima è uno studente ghanese. Malgrado i dolori all’addome, non gli è stata fatta la Tac. Aveva una forte emorragia interna. E’ rimasto per ... (repubblica.it)

Cassino, studente cade col monopattino: dimesso dai medici muore a 24 anni. Gli avevano fatto una tac sbagliata, chi era Charles Yeboah Baffou - Cade con il monopattino e la rottura della milza gli provoca un’emorragia interna, muore in sala operatoria dopo due accessi al Pronto soccorso dell’ospedale ... (ilmessaggero.it)