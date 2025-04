Kolo Muani al posto di Vlahovic | primi minuti per il francese dall’arrivo di Tudor La decisione per il finale di Roma Juve

Tudor lancia anche Kolo Muani. Per il finale di Roma Juve, il big match che chiude la domenica di Serie A, il tecnico croato ha scelto l'attaccante francese al posto di Dusan Vlahovic. Cambio in attacco al 68? per l'allenatore della Juventus, sul risultato di 1-1. Dopo il mancato ingresso in Juve-Genoa, il centravanti trova così i suoi primi minuti dall'arrivo in panchina di Igor Tudor.

