Suviana il tempo si è fermato

'Nessuno osi dare la colpa ai morti'. Il monito di Nicoletta D'Andrea, sorella di Alessandro, una delle vittime della strage della centrale di Bargi, sul lago di Suviana, continua a risuonare nelle orecchie. Il 9 aprile 2024, un'esplosione ha trasformato i piani inferiori della struttura in una tomba d'acqua, strappando i sogni e il futuro dei sette tecnici e operai che vi stavano lavorando. Ricordare i loro nomi non è mai pratica vana: Adriano Scandellari, 57 anni, Paolo Casiraghi, 59; Alessandro D'Andrea, 37; Vincenzo Garzillo, 68; Pavel Petronel Tanase, 45, Mario Pisani, 64 anni e Vincenzo Franchina, 35 anni. Altri otto rimasero feriti, in quello che è l'incidente sul lavoro più sanguinoso mai accaduto sul nostro territorio. A girare nelle frazioni di Camugnano, una delle immagini più efficaci dei cittadini è che, da allora, 'il tempo si è fermato'.

