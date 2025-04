Nuova Sondrio Calcio che peccato | sconfitto da un Sangiuliano in dieci uomini

Nuova Sondrio Calcio, che vede interrompersi la sua striscia di quattro vittorie consecutive con una sconfitta per 2-1 contro il Sangiuliano City. Il match, valido per la quindicesima giornata di ritorno del girone B di Serie D, si è disputato a porte chiuse sul campo. Sondriotoday.it - Nuova Sondrio Calcio che peccato: sconfitto da un Sangiuliano in dieci uomini Leggi su Sondriotoday.it Domenica amara per la, che vede interrompersi la sua striscia di quattro vittorie consecutive con una sconfitta per 2-1 contro ilCity. Il match, valido per la quindicesima giornata di ritorno del girone B di Serie D, si è disputato a porte chiuse sul campo.

