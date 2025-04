Donna trovata morta nel fiume Serio ad Alzano Lombardo | ipotesi omicidio segni sospetti sul cadavere

Donna trovata morta nel fiume Serio ad Alzano Lombardo: semisvestita e con segni sul corpo. La Procura indaga, ipotesi omicidio tra le piste Notizie.virgilio.it - Donna trovata morta nel fiume Serio ad Alzano Lombardo: ipotesi omicidio, segni sospetti sul cadavere Leggi su Notizie.virgilio.it nelad: semisvestita e consul corpo. La Procura indaga,tra le piste

Bergamo, 40enne trovata morta sulla sponda del fiume Serio: una delle ipotesi è l’omicidio. Il corpo di una giovane donna riaffiora dal Serio: giallo ad Alzano Lombardo. Alzano, donna morta nel greto del Serio. Si indaga per identificarla. «Non ci sono segni di violenza». Donna trovata morta nel fiume Serio ad Alzano Lombardo: ipotesi omicidio, segni sospetti sul cadavere. Donna trovata morta su riva fiume Serio. Chiavari, maestra in gita con gli alunni trova un cadavere lungo il fiume Entella. Ne parlano su altre fonti

Donna trovata morta su riva fiume Serio - Il cadavere di una donna dall'età apparente di 30/35 anni è stato trovato ad Alzano Lombardo, nel greto del fiume Serio, sotto il ponte della statale, al confine con Ranica in provincia di Bergamo. (rainews.it)

Il corpo di una giovane donna riaffiora dal fiume Serio: il mistero della morta senza nome ad Alzano Lombardo - Bergamo, il cadavere trovato sul greto del fiume sotto un cavalcavia. L’autopsia per stabilire le cause della morte e dare un’identità alla donna. Indagini dei carabinieri, non è esclusa alcuna pista ... (msn.com)

Donna di 30 anni trovata morta nel greto del fiume Serio: il corpo era ai piedi del ponte della statale - La scoperta ad Alzano. Secondo i primi rilievi la donna avrebbe intorno ai 30 anni. Non si esclude alcuna ipotesi ... (msn.com)