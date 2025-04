Tvplay.it - Dal Napoli all’Atletico Madrid, Conte non può farci nulla: addio obbligato

Ilgiocherà domani sera contro il Bologna, ma prima ci sono delle brutte notizie in sede di calciomercatoDopo aver battuto il Milan una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona, di fatto, ilha di fronte a sé un ostacolo ancora più arduo da superare. I partenopei, infatti, giocheranno domani sera in trasferta contro una delle squadre più in forma del campionato: il Bologna di Vincenzo Italiano.Dalnon può(LaPresse) tvplay.itNel frattempo, però, la gara dello Stadio Renato Dall’Ara è diventata ancora più importante per ildi Antonio. Dopo il pari rimediato dall’Inter sabato scorso contro il Parma, infatti, quella di domani per i partenopei può rappresentare la grande occasione di riportarsi ad un solo punto dalla vetta della classifica del campionato di Serie A.