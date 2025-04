Serie A basket l’Olimpia Milano cade a Reggio Emilia Brescia riaggancia Trapani in vetta

basket per la Serie A, con cinque partite disputate per la venticinquesima giornata della regular season 2024-2025: ecco come sono andate, in attesa del posticipo Treviso-Virtus Bologna in programma domani sera.Netta affermazione casalinga della Pallacanestro Trieste contro Napoli per 109-82. Dopo un primo quarto equilibrato (17-15) i giuliani aumentano i giri del proprio motore nel secondo parziale, con un 34-21 che indirizza la partita sui binari giusti per i padroni di casa che volano a +15 (51-36). Nella ripresa i partenopei provano a rialzare la testa, ma Trieste non alza il piede dall’acceleratore e conserva un margine di sicurezza alla terza sirena (74-58). Negli ultimi 10’ i biancorossi riprendono a spingere e sfondano anche quota cento punti segnati, per il 109-83 che sigla la larga vittoria di Trieste trascinata da 24 punti di Denzel Valentine e 15 punti di Uthoff – 14 punti per Leonardo Totè tra le fila di Napoli. Oasport.it - Serie A basket, l’Olimpia Milano cade a Reggio Emilia. Brescia riaggancia Trapani in vetta Leggi su Oasport.it Domenica di grandeper laA, con cinque partite disputate per la venticinquesima giornata della regular season 2024-2025: ecco come sono andate, in attesa del posticipo Treviso-Virtus Bologna in programma domani sera.Netta affermazione casalinga della Pallacanestro Trieste contro Napoli per 109-82. Dopo un primo quarto equilibrato (17-15) i giuliani aumentano i giri del proprio motore nel secondo parziale, con un 34-21 che indirizza la partita sui binari giusti per i padroni di casa che volano a +15 (51-36). Nella ripresa i partenopei provano a rialzare la testa, ma Trieste non alza il piede dall’acceleratore e conserva un margine di sicurezza alla terza sirena (74-58). Negli ultimi 10’ i biancorossi riprendono a spingere e sfondano anche quota cento punti segnati, per il 109-83 che sigla la larga vittoria di Trieste trascinata da 24 punti di Denzel Valentine e 15 punti di Uthoff – 14 punti per Leonardo Totè tra le fila di Napoli.

Basket, Serie A: l'Olimpia Milano cade al PalaBigi, nuovo ko per Messina. Napoli Basket - Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA. Quando gioca l'Olimpia Milano? Come vedere la prossima partita | DAZN News IT. La delusione di Messina: "Quando il gioco si fa duro noi ci sfaldiamo". Pallacanestro Serie A – Crolla a Napoli l’Olimpia Milano. Serie B - Olimpia Castello fa visita al Vasto Basket per tentare il colpaccio. Ne parlano su altre fonti

Basket, l’Olimpia non vince più, sconfitta a Reggio 87-78 - Quinta sconfitta consecutiva per l’Olimpia Milano che cade in casa della Reggiana guidata dal solito Barford L’Olimpia Milano ... (milanosportiva.com)

Olimpia Milano: i biancorossi deragliano a Reggio Emilia - La Juve di scena all’Olimpico nello scontro diretto per la Champions con la Roma di Ranieri, Tudor ha portato la squadra a cena: abbiamo voglia di fare bene Gli azzurri sperano di ricevere buone ... (msn.com)

Basket, Trapani difende il primato a Tortona. Gli orari e dove vedere in tv la giornata 25 di serie A - Ancora in campo la serie A di basket dopo il turno di Eurolega che ha sancito la definitiva uscita dell’Olimpia Milano sconfitta pesantemente a Bologna in un derby italiano di medio ... (msn.com)