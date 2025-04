Basket Serie A | Brescia risponde a Trapani Altra sconfitta per l’Olimpia Milano

Serie A 2024/2025 di Basket, con cinque match andati in scena per disegnare ulteriormente una classifica che si appresta a vivere le ultime cinque giornate della stagione regolare. Piatto forte era sicuramente la sfida del Pala Leonessa, dove la Germani Brescia ha agganciato Trapani al primo posto grazie alla vittoria per 97-89 sull’Umana Reyer Venezia.Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Beppe Poeta, che fermano così la striscia di sei vittorie consecutive con cui i lagunari guidati da Neven Spahija si sono comunque riportati in lotta per un posto nei prossimi playoff. Decisivo il break nell’ultimo quarto, con Brescia trascinata da Rivers (19 punti a fine partita) e Ndour, autore di 16 punti. Doppia cifra anche per Ivanovic con 15 punti, per Dowe a quota 14 e per Bilan che ne mette a segno 13. Leggi su Sportface.it Ricca domenica per la venticinquesima giornata dellaA 2024/2025 di, con cinque match andati in scena per disegnare ulteriormente una classifica che si appresta a vivere le ultime cinque giornate della stagione regolare. Piatto forte era sicuramente la sfida del Pala Leonessa, dove la Germaniha agganciatoal primo posto grazie alla vittoria per 97-89 sull’Umana Reyer Venezia.Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Beppe Poeta, che fermano così la striscia di sei vittorie consecutive con cui i lagunari guidati da Neven Spahija si sono comunque riportati in lotta per un posto nei prossimi playoff. Decisivo il break nell’ultimo quarto, contrascinata da Rivers (19 punti a fine partita) e Ndour, autore di 16 punti. Doppia cifra anche per Ivanovic con 15 punti, per Dowe a quota 14 e per Bilan che ne mette a segno 13.

