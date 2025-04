.com - Serie B Nazionale / Per Jesi giornata no, al Palatriccoli passa Montecatini 73-88

Ospiti sempre in avanti. Ora necessita stringere le maglie e ritrovare l’inerzia necessaria per il finale di stagione. Domenica prossima trasferta a Caserta, 6 aprile 2025 – Non ce la fa la General Contractor, non si ripete come nella precedente vittoria interna contro Piombino nello scontro in ottica play in e soccombe nella secondainterna consecutiva contro la Fabo Herons73-88.Una sfida che si sapeva prospettarsi ardua contro la settima del girone, reduce da quattro successi e confermandosi anche contro.I padroni di casa non emergono realmente in nessuno dei quattro tempi non riuscendo di fatto mai a decollare e subendo per quasi tutti i 40’ le continue incursioni avversarie. 26 i punti a segno soltanto dall’ala /centro Paesano, seguiti dal compagno di reparto Sgobba e la guardia Kupstas, 18 ognuno.