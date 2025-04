Mobilità 2025 26 posti accantonati per il concorso PNRR 1 assegnati per i trasferimenti | i chiarimenti

Mobilità 2025/26: cresce l'interesse per il destino dei posti accantonati destinati al concorso PNRR1 non assegnati entro il 31 dicembre 2024. Molti docenti si chiedono quale sia la procedura che seguirà l'algoritmo per la Mobilità e quale possibilità ci sia di ottenere uno di questi posti nell'ambito della procedura di trasferimento. Vediamo nel . Mobilità 2025/26, posti accantonati per il concorso PNRR 1 assegnati per i trasferimenti: i chiarimenti Scuolalink.

Posti accantonati per il concorso PNRR1 e non assegnati, possono essere utilizzati per i trasferimenti dei docenti di ruolo?. Mobilità docenti 2025/26, trasferimento da sostegno a posto comune. Ordine dei movimenti. Mobilità 2025/26: persa la precedenza per il rientro se non si presenta domanda ogni anno. Mobilità 2025/26: le indicazioni più importanti per compilare correttamente la domanda. Posti Disponibili per docenti e ATA 2025/26: le nuove opportunità grazie ai pensionamenti. Mobilità ATA 2025/26: domande chiuse, possibile revoca entro il 2 maggio. Ne parlano su altre fonti

