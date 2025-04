Atalanta-Lazio 0-1 Gasperini | Non sono preoccupato dal momento negativo della squadra

Lazio vince di misura al Gewiss Stadium e si porta a casa tre punti preziosissimi nella rincorsa alla Champions League. La rete di Isaksen firma lo 0-1 che apre alla crisi dell'Atalanta, terzo ko consecutivo per la squadra orobica e formazione riassorbita definitivamente nella lotta per il quarto posto, dove invece si riavvicina la squadra biancoceleste. Ecco le parole e i commenti dei protagonisti a gara conclusa. Gasperini: "Oggi prestazione importante, ma risultato sfortunato. Abbiamo avuto una piccola incomprensione sui cambi" Non nasconde un velo di frustrazione in volto Gian Piero Gasperini al termine della gara contro la Lazio quando si presenta ai microfoni di Dazn. Nonostante questo il tecnico orobico applaude ai suoi ragazzi e alla prestazione messa in campo. Sport.quotidiano.net - Atalanta-Lazio 0-1, Gasperini: "Non sono preoccupato dal momento negativo della squadra" Leggi su Sport.quotidiano.net Bergamo 6 aprile 2025 - Lavince di misura al Gewiss Stadium e si porta a casa tre punti preziosissimi nella rincorsa alla Champions League. La rete di Isaksen firma lo 0-1 che apre alla crisi dell', terzo ko consecutivo per laorobica e formazione riassorbita definitivamente nella lotta per il quarto posto, dove invece si riavvicina labiancoceleste. Ecco le parole e i commenti dei protagonisti a gara conclusa.: "Oggi prestazione importante, ma risultato sfortunato. Abbiamo avuto una piccola incomprensione sui cambi" Non nasconde un velo di frustrazione in volto Gian Pieroal terminegara contro laquando si presenta ai microfoni di Dazn. Nonostante questo il tecnico orobico applaude ai suoi ragazzi e alla prestazione messa in campo.

