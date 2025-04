Campagna d’odio sul web contro la presidente dell’Umbria Proietti | Pronta a denunciare gli haters La violenza parte dal linguaggio

Leggi su Open.online

Chi ha voluto ridurla «a una caricatura con minigonna, smalto e scollatura». Chi la chiama «”la rosettara”», chi «”lady tax”». Ladella Regione Umbria, Stefania, denuncia lasul webdi lei. «Tanto è una donna, trattiamola così», si legge nel lungo post pubblicato su facebook con la valanga di commenti sessisti ricevuti nel tempo. «Odio, volgarità, aggressività gratuita», ma anche «commenti, meme, fotomontaggi e insulti sessisti che negli ultimi giorni mi sono piovuti addosso» ha spiegato sui social. «Unadi odiola mia persona el’istituzione» per la quale lunedì 7 aprile presenterà una denuncia alla polizia postale per chiedere un risarcimento che sarà poi devoluto in beneficenza.L’inizio della, civica che guida una coalizione di centrosinistra, ha collocato l’inizio delladopo l’avvio del dibattito legato alla manovra finanziaria della Regione, per il disavanzo nel bilancio della sanità.